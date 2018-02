Casimirianum gewinnt Preis

Im Kulturforum in Fürth wurden kürzlich die Preise des "Hört! Hört!"-Wettbewerbes verliehen. Schüler aus dem Gymnasium Casimirianum waren unter den Preisträgern. Bei diesem Wettbewerb werden Hörspiele und Radiobeiträge aus ganz Franken von einer Jury und den Zuhörern prämiert.

In der Kategorie "Hörspielproduktionen 8 - 12 Jahre" vertraten Lukas Köpenick und Till Gaksch aus der Klasse 6b und die betreuende Lehrerin, Studienrätin Tanja Hofmann, das Gymnasium Casimirianum Coburg mit dem Hörspiel "Herkules und die geheimnisvolle Silbermünze". Dieses Hörspiel wurde noch im alten Schuljahr in der Klasse 5b mit Musik und unter Beteiligung aller Schüler aufgenommen. In einem feierlichen Rahmen wurden die Platzierungen vorgelesen und Preise verteilt. Lukas Köpenick, Till Gaksch und Tanja Hofmann durften voller Stolz den zweiten Platz, stellvertretend für ihre "alte" Klasse, entgegennehmen. Als Preis gab es die Siegerurkunde, ein großes Paket mit Hörspiel-CDs und dazu noch 100 Euro für die Klassenkasse. red