Carolin Peter wird Bayerische Meisterin

Bayerns beste Ju-Jutsukas in den Disziplinen Fighting und Duo aller Altersklassen haben in München die Bayerischen Meister in den jeweiligen Klassen ermittelt. Unter ihnen war auch Carolin Peter aus Wilhelmsthal, die für den TSV Staffelstein kämpft und in der Klasse Damen

bis 62 kg an den Start ging. Damit startete sie erstmals bei den Erwachsenen und erkämpfte sich sofort den Titel des Bayerischen Meisters.

Im ersten Kampf gegen Verena Frank aus Nürnberg holte sich Peter durch eine schöne Handkante die volle Wertung (Ippon) im Durchgang Part 1 (Schlag- und Trittbereich). Anschließend schickte sie ihre Gegnerin mit einer Außensichel (Wurf) auf die Matte und sicherte sich den Ippon in Part 2 (Wurfbereich). Der darauffolgende Festhalter bedeutete Ippon in Part 3 (Bodenkampf). Somit siegte die TSV-Kämpferin nach nur 31 Sekunden durch technisches K.o..

Im folgenden Kampf trat Peter gegen ihre Landeskaderkollegin Ronja Guerke aus Bergen an. Anfangs verlief der Kampf sehr ausgeglichen. Die beiden Kämpferinnen begegneten sich auf Augenhöhe und es kam immer wieder zum Gleichstand. Nach einer Minute konnte Carolin Peter aber ihre Stärken besonders in Part 1 hervorheben und zog Punkt für Punkt an Guerke vorbei. Diesen Vorsprung von zehn Punkten hielt sie bis zum Schluss. Somit ging dieser Kampf mit 14 zu fünf Punkten an die Wilhelmsthalerin.

Durch diesen Sieg hatte sich Carolin Peter den Titel der Bayerischen Meisterin erkämpft und ist auch für die Süddeutsche Meisterschaft im Mai in Schwäbisch Hall qualifiziert. hs