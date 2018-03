Caritas lädt zum offenen Trauercafé

Ein Angebot der sozialen Beratung der Caritas ist am Montag, 26. März, von 18 bis 20 Uhr ein offenes Trauercafé. Dort wird zusammen über die Trauer und deren Bewältigung gesprochen, gemeinsam nach Lösungsansätzen geschaut und sich gegenseitig gestützt. Das Trauercafë findet jeden vierten Montag im Monat statt. Das Angebot ist kostenfrei und es Bedarf keiner Anmeldung. Veranstaltungsort ist das Haus der Caritas in der Steinwegstraße 2 in Höchstadt. Näheres erfahren Interessierte unter Telefon 09131/88560. red