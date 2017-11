Carina Neupert ab heute bei den World Games am Start

Bestens vorbereitet



peho



Die bekannte Staffelsteiner Ju-Jutsu-Kämpferin Carina Neupert, die bereits 2013 an den World Games in Cali (Kolumbien) teilnahm, hat es erneut geschafft sich für die größte Veranstaltung nichtolympischer Sportarten zu qualifzieren. Ab dem heutigen Freitag ist die 31-Jährige aus Frauendorf im polnischen Breslau am Start.186 Athletinnen und Athleten gehören dem Team Deutschland an, das seit Donnerstag bis zum 30. Juli an den Weltspielen teilnimmt. Die World Games werden alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees an wechselnden Orten ausgetragen, jeweils im Jahr nach den Olympischen Sommerspielen. In diesem Jahr sind sie weltweit das größte Multisport-Ereignis. Insgesamt werden in Breslau mehr als 3500 Sportler aus 111 Nationen am Start sein.Carina Neupert tritt in der Disziplin Fighting der Frauen bis 62 kg für Deutschland an. Die mehrfache Welt- und Europameisterin errang bereits 2013 in Cali einen starken dritten Platz.Auch auf diese World Games hat sie sich lange und intensiv vorbereitet und geht motiviert ins Turnier. Zu ihren Kontrahentinnen gehören wie schon in den letzten Jahren die wurfstarke Französin Nebie, Medvedeva aus Russland, Martinovic aus Montenegro, Cavaretta aus Italien und Choconta aus Kolumbien.Neupert hat sich in ihren diversen Trainingseinheiten physisch als auch taktisch bestens vorbereitet und geht am heutigen Freitag um 13.10 Uhr im Sportkomplex GEM erstmals auf die Matte. Wenn es gut läuft, gibt es für sie noch das Halbfinale (13.50 Uhr) und den Kampf um die Goldmedaille (19.30 Uhr).Am morgigen Samstag ist die Staffelsteinerin noch im Team-Wettbewerb für Deutschland am Start.Im Fernsehen und im Internet als Live-Stream sind Bilder des Multisportevents bei Sport1 zu sehen. "Hoffentlich auch meine Kämpfe", sagt Neupert. Unter www.sport1.de/world-games sind auch Ergebnisse und Zeitpläne einzusehen.