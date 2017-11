"Cappuccino" gibt Konzert

Das Damenorchester "Cappuccino" lädt am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in die Mangersreuther Kirche zu einem niveauvollen, vorweihnachtlichen Konzert ein. Ein besonderer Leckerbissen wird der Auftritt der Kinder des Paul-Gerhardt-Kindergartens sein, zusammen mit ihnen will das Orchester die Zuhörer verzaubern und auf Weihnachten einstimmen. "Cappuccino" steht für einen qualitativen Mix von wunderbaren alten und jungen Liedern, die von Kinderchor und Auditorium gesungen und vom Orchester begleitet werden. Der Eintritt ist frei, für Spenden sind die Veranstalter dankbar. red