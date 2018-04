Cannabisgeruch weht Polizisten entgegen

Beim Öffnen der Fahrertür kam den Polizeibeamten deutlicher Cannabisgeruch entgegen, als sie am Montag um 21.43 Uhr auf dem Schulhof am Schulring 1 einen Pkw der Marke BMW kontrollierten. Anlass der Kontrolle war, dass neben dem Pkw Unmengen an Müll von McDonalds lagen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine geringe Menge an Marihuana in der Ablage der Fahrertür gefunden und sichergestellt. pol