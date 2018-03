Cannabisgeruch ließ ihn auffliegen

Sein argloser, fast schon naiver Umgang mit Marihuana ist einem 35-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis im Dezember 2016 zum Verhängnis geworden und brachte ihn am Mittwoch erstmals auf die Anklagebank des Amtsgerichts in Haßfurt. Ein Schöffengericht verurteilte ihn wegen Rauschgiftbesitzes "in nicht geringer Menge" zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 70 Euro (9800 Euro).

Als am Abend des 2. Dezember 2016 deutlich wahrnehmbarer Cannabisgeruch aus der Wohnung des "Gras"-Freundes in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses strömte, in dem der 35-Jährige lebte, rief eine Mitbewohnerin die Polizei. Diese rückte dem Joint-Raucher gleich mit fünf Beamten auf den Leib. Im Wohnzimmer fanden die Polizisten Cannabispflanzen, die offen zugänglich da standen, sowie Dünger und Luftraumbefeuchter, die auf eine Cannabis-Aufzucht hindeuteten.



92,77 Gramm Marihuana

Als die Polizisten eine Wohnungsdurchsuchung androhten, zeigte der Angeklagte den Beamten freiwillig 92,77 Gramm getrocknetes Marihuana, das der Verdächtige in Gläsern in einem Küchenschrank aufbewahrte. "Normalerweise steht Rauschgift nicht so offen in einer Wohnung herum", sagte einer der Polizeibeamten im Zeugenstand. Die konfiszierte Menge reicht für rund 200 Joints. Dass der Angeklagte diese große Menge nur für den Eigenkonsum lagerte, sei unwahrscheinlich, meinte der Beamte.

Auf der Anklagebank distanzierte sich der 35-Jährige durch seinen Verteidiger von dem Vorwurf des Staatsanwalts, dass er das "Gras" weiterverkaufen wollte: Er würde dieses nur gelegentlich konsumieren. So wie ein Weintrinker seinen Weinkeller hat, so habe er seinen Vorrat an Cannabis in Gläsern.

Fragen, ob er das Cannabis selbst angebaut habe und wofür er den aufgefundenen Cannabis-Samen brauche, beantwortete der Angeklagte nicht. Von der Polizei durchgeführte Handy-Auswertungen deuten jedoch sehr auf eine Eigenproduktion hin. "Erntezeit ist die schönste Zeit" und "schnipp-schnapp" lasen die Beamten in Chat-Protokollen zwischen dem Angeklagten und einem weiteren Konsumenten. Dieser forderte mit den Worten "Bring a weng Motivation vorbei" auch Nachschub an.

Daraus lasse sich jedoch kein Handeltreiben belegen, meinten sowohl Staatsanwalt als auch das Gericht. Einen "grünen Daumen" scheint der "Gras"-Raucher aber zu haben. Denn die aufgefundenen 92,77 Gramm Marihuana hatten einen überdurchschnittlich hohen Wirkstoffanteil von 13 Prozent THC. Dies entspricht einer Menge von zwölf Gramm und liegt deutlich über der "nicht geringen Menge" von 7,5 Gramm.



Die Plädoyers

Staatsanwalt Arno Ponnath forderte eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 70 Euro (11 200 Euro) für den Angeklagten, der seine Angaben nur "zögerlich und süffisant" gemacht habe.

Verteidiger Sebastian Glathe erklärte, dass sein Mandant ein etwas anderes Rechtsempfinden habe. Für ihn seien 92 Gramm "nicht so viel", was sich auch in seinem Gesamtverhalten widerspiegele. Cannabis sei eine ertragreiche Pflanze. Aus einer bis zwei Pflanzen könnten die 92 Gramm geerntet werden. Mittlerweile habe sein Mandant den Rauschgiftkonsum aufgegeben. Der Führerschein sei nach Verkündigung des Urteils wohl weg, wodurch der Angeklagte, der in einem festen Arbeitsverhältnis steht und auf seinen Führerschein angewiesen ist, erhebliche Nachteile habe. Zudem werde Cannabis immer mehr in der Gesellschaft anerkannt. Seit März 2017 werde es in Deutschland zu medizinischen Zwecken verabreicht.

Der Anwalt plädierte daher auf eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 70 Euro (6300 Euro), wohl auch um seinem Mandanten einen Eintrag im Führungszeugnis, der ab 91 Tagessätzen erfolgt, zu ersparen.

Das Gericht tat ihm diesen Gefallen aber nicht. Richterin Ilona Conver betonte, dass Cannabis-Besitz in nicht geringer Menge nach wie vor ein Verbrechenstatbestand ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.