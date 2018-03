Campus wird am Montag vorgestellt

Es sind ehrgeizige Ziele, die die Universität Bayreuth für ihre künftige siebte Fakultät hat: Ab Herbst 2020 soll der Vorlesungs- und Forschungsbetrieb in Kulmbach übergangsweise starten und baldmöglichst auf den neu zu bauenden Campus umziehen. Dort sollen interdisziplinäre Forschung und Lehre rund um die Themen Lebensmittel, Nährstoffe und Gesundheit betrieben werden. Die Spitzen der Universität Bayreuth und der Stadt Kulmbach werden am Montag, 19. Februar, um 19 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle den Stand der Planungen öffentlich vorstellen. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red