Cäcilientreff am Spital

Der Cäcilientreff der Stadt Kupferberg findet am heutigen Samstag von 15 bis 20 Uhr im und um das Spitalgebäude statt. Neben Selbstgebackenem, Glühwein, Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwürsten bietet sich dem Gast und Besucher ein reichhaltiges und breitgefächertes Warenangebot, das von weihnachtlicher Handwerkskunst, wie geschnitzten Krippenfiguren und Holzdekoration, einzigartiger selbstgenähter Kindermode, dekorativen Gardinenstoffen und getöpferten Keramik-Unikaten bis zu Elektrofahrrädern reicht.

Bereichert wird der Treff von einer Kunstausstellung mit Gemälden und Kunstgegenständen im Saal des Spitalgebäudes. Es gibt zudem Honig und Gewürze. Auch ist die Feuerwehr mit einer Fahrzeugpräsentation dabei. Für auswärtige Besucher stehen Parkplätze direkt an der B 289 und am Marktplatz zur Verfügung. red