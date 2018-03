Buswallfahrt zum Kloster Speinshart

Der Dekanatsrat des Erzbischöflichen Dekanats Lichtenfels lädt die Gläubigen aller Pfarreien zur Dekanatswallfahrt am Samstag, 28. April, zum Kloster Speinshart in der Oberpfalz ein. Die Wallfahrt findet mit Bussen statt, die von verschiedenen Orten starten. Nach Ankunft in Speinshart ist dort um 10 Uhr Pilgergottesdienst. Nach dem Mittagessen in Schlammersdorf folgt die Fahrt nach Bayreuth, dort ist Gelegenheit zum Stadtbummel und Kaffeetrinken. Um 17.30 Uhr findet die eucharistische Abschlussandacht in der Autobahnkirche St. Christophorus Himmelkron statt. Gegen 19.30 Uhr werden die Teilnehmer wieder zurück sein. Anmelden kann man sich bis spätestens Freitag, 6. April, bei seinem zuständigen Pfarramt. red