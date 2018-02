Buster-Keaton-Film mit Klaviermusik

Am 18. Februar um 17 Uhr gibt es wieder ein ganz besonderes Schmankerl in der Alten Vogtei in Burgkunstadt. Richard Siedhoff zeigt die Stummfilm-Westernkomödie "Verflixte Gastfreundschaft" ("Our Hospitality") von und mit Buster Keaton aus dem Jahr 1923 und wird, wie in der guten alten Zeit, die Szenen mit der entsprechenden Klaviermusik untermalen.

Der erste Stummfilm-Klassiker in der Alten Vogtei war ein großer Erfolg, vor allem auch wegen der wunderbaren Begleitung durch den Stummfilmpianisten Richard Siedhoff, der mit seiner Leidenschaft für Film und Musik eine alte Kunst wieder aufleben lässt. Siedhoff sieht sich den klassischen Vorbildern der 1920er Jahre eng verbunden, komponiert und improvisiert mit festem Konzept. Dafür ist er mittlerweile nicht nur in Deutschland bekannt und beliebt.

Die berühmte Westernkomödie "Our Hospitality" von und mit dem unvergleichlichen Komiker Buster Keaton gehört nicht nur wegen dem originalgetreuen Nachbau einer der ers-ten Dampflokomotiven zu den schönsten Filmkomödien jener Zeit.

Detailversessen inszeniert Keaton eine rabenschwarze Komödie über ein Greenhorn im Amerika des 19. Jahrhunderts, das unwissend in eine Blutfehde gerät. Nur dumm, dass er ausgerechnet auf die hübsche Tochter der feindlichen Familie ein Auge geworfen hat ...

Karten gibt es unter anderem im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt und der Tourist-Info Lichtenfels. red