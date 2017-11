Buß geht in den Ruhestand

Nach rund 45 Dienstjahren tritt Polizeioberrat Robin Buß aus Neudrossenfeld in den Ruhestand. Aus den Händen von Polizeipräsident Alfons Schieder nahm er Ende Oktober im Polizeipräsidium in Bayreuth seine Ruhestandsurkunde entgegen.

Stationen seines polizeilichen Wirkens waren Lichtenfels, Kulmbach, Bayreuth, Nürnberg, Bamberg und Coburg. Schieder überreichte ein Dankschreiben des bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Bei der Verabschiedung aus dem Kollegenkreis im Rahmen einer Feier im Gasthof Karolinenhöhe würdigte der Leiter der Polizeiinspektion Coburg, Polizeidirektor Joachim Mittelstädt, seinen Vertreter Robin Buß als stets loyale, fachkundige und entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeit. Die Mitarbeiter hätten sich an seiner klaren und konsequenten Linie orientieren können. Ebenso konsequent habe er auch nach außen keinen Konflikt gescheut, wenn es um die Sicherheitsinterressen der Bürger im Schutzbereich Coburg gegangen sei.

Mit den Worten "Coburg war in meiner dienstlichen Laufbahn die schönste Station", begann Buß seine Abschiedsrede und erklärte dies mit den Erfahrungen, die er während seiner fast sechsjährigen Tätigkeit für die Stadt und den Landkreis sammeln durfte, aber auch die Arbeit im Stab des Polizeipräsidiums habe ihm ähnlich viel Freude bereitet.

Der 62-Jährige war zuletzt stellvertretender Polizeichef in Coburg. Den Polizeiberuf lernte er von der Pike auf. Im Verlauf seiner langen Dienstzeit standen insgesamt sieben Polizeipräsidenten an der Spitze des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Im Februar 1973 trat Buß in den Dienst der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Würzburg. Nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst und Stationen als Wach- und Streifenbeamter in Lichtenfels und Kulmbach wechselte er 1979 zur Kriminalpolizei in Bayreuth. Ab Mitte der 90er Jahre übertrug ihm das Polizeipräsidium in Bayreuth das neugegründete Kommissariat für deliktsübergreifende Kriminalität und Rauschgiftbekämpfung in Bayreuth. Mit 57 Jahren wechselte Buß nach Coburg als stellvertetender Polizeichef. Robin Buß ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und vier Enkel. red