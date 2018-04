Buslinie 261 wird umgeleitet

In der Woche vom 9. bis 13. April muss die Buslinie 261 aufgrund von Bauarbeiten in der Wilhelm-Hauff-Straße in Forchheim umgeleitet werden. Die Haltestellen Viktor-von-Scheffel-Platz sowie Kirche St. Anna in Fahrtrichtung Bahnhof können nicht bedient werden. Ersatzweise können die Fahrgäste die Haltestelle Wilhelm-Hauff-Straße nutzen sowie bereits an den Haltestellen Kirche St. Anna oder Kellerwald zusteigen und über die Lichteneiche mit zum Bahnhof fahren. red