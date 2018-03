Buslinie 208 fährt am Ostermontag anders

Wegen des Georgiritts in Effeltrich am Ostermontag, 2. April, können von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 14.15 bis 15.30 Uhr die Haltestellen Effeltrich Dr.-Rühl-Straße, Effeltrich Linde, Langensendelbach Kindergarten, Poxdorf Rathaus sowie Poxdorf Ost von der Linie 208 nicht bedient werden. In Poxdorf wird die Ersatzhaltestelle Schule eingerichtet. red