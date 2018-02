Bushido Coburg stellte ein erfolgreiches Quartett beim Bayernpokal

Die vier Kickboxer der Kampfsportschule Bushido Coburg erzielten beim offenen Bayernpokal im Point Fighting, Pointfighting Protect, Leichtkontakt und Vollkontakt in Rödental mit Newcomer sehr gut Platzierungen.

Vollkontakt Newcomer Herren 19 bis 40 Jahre, bis 75 kg: Gleich mit Platz drei beendete Stanislaw Neumann seinen ersten Start im Vollkontakt, obwohl er seinen ersten Fight verlor. Gegen seinen stürmisch vorgehenden und kämpferisch sehr starken Gegner hatte der unerfahrene Kickboxer aus Coburg keine Chance. Im zweiten Kampf war Stanislaw besser eingestellt und hätte diese Runde fast durch einen Ko-Sieg für sich entscheiden können.

"Er hat mit einem rechten Haken, einen linken Aufwärtshaken und einem rechten Cross wirklich beeindruckt", umschrieb sein Trainer Stefan Müller (6. Dan Karate und 1. Dan Kickboxen) diese Leistung seines Schützlings. Der Gegner wurde zwar angezählt und hatte dann doch noch punkten können und auch diese Begegnung gewonnen.

Leichtkontakt Newcomer Damen 19 bis 45 Jahre, bis 60 kg: Den 1. Platz holte Alisa Janson. Mit ihren 16 Jahren musste sie in der nächst höheren Klasse starten und verwies ihre Gegnerinnen auf hintere Plätze. Die Coburgerin startete in der Leistungsklasse und gewann ihre Kämpfe dominierend. Saubere Beintechniken zeichneten das starke Nachwuchstalent der Kampfsportschule Bushido Coburg aus.

"Diese Leistungen machen Hoffnung auf mehr", schwärmte Stefan Müller.

Leichtkontakt Newcomer Junioren 16 bis 18 Jahre, bis 55 kg: Den 3. Platz holte Laura Maul. Nach einer längeren Verletzungspause konnte sie sich nicht richtig sich ins Kampfgeschehen einbringen und musste sich mit 0:3 Stimmen zunächst geschlagen geben. Da ihre nächste Gegenerin nicht angetreten war, erreichte die Coburgerin doch kampflos den 3. Platz.

Leichtkontakt Herren 19 bis 40 Jahre, bis 63kg: Niklas Jäckel-Helm durfte über den 1. Platz jubeln. Der Coburger hatte bei diesen Kickboxmeisterschaften der BAKO nur einen Gegner, dem er sehr aktiv gegenüber trat. Er überzeugte durch saubere Techniken und gewann diesen Kampf mit 3:0 Kampfrichterstimmen. "Bis zum Schluss hat Niklas hart gefightet", lobte Stefan Müller. des