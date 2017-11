Bushaltestelle muss Martini-Markt weichen

Wegen des am Mittwoch, 22. November, in Weismain stattfindenden Martini-Marktes kann die Bushaltestelle "Am Markt" von den Bussen nicht angefahren bzw. genutzt werden. An diesem Tag wird eine provisorische Bushaltestelle im Bereich der Firma Dietz-Bau, Jahnstraße 19, eingerichtet. red