Busfahrt zur Fernwasserversorgung

Der Verein für Heimat- und Dorfgeschichte fährt am Sonntag, 6. Mai, zur Fernwasseraufbereitungsanlage (FWO). In Rieblich erhält die Gruppe eine Führung. Anschließend geht es zur Festung Rosenberg. Die Rückfahrt ist um 18 Uhr vorgesehen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Anmeldung bei Kurt Hammer unter Telefon 0160/3407011. red