Die Berichterstattung darüber, dass die Gemeinde Pettstadt - voraussichtlich ab dem Jahr 2019 - die Anbindung an das Busnetz der Stadtwerke Bamberg anstrebe und der Kreisausschuss des Landkreises Bamberg dem zugestimmt habe, greift die CSU auf. Die Stadtratsfraktion will diese Festlegung der Gemeinde Pettstadt zum Anlass nehmen, um die Busanbindung im Berggebiet - insbesondere am Klinikum und im Stadtteil Bug - zu verbessern, wie es in einem Schreiben heißt. Einen Antrag an den Oberbürgermeister als Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bamberg GmbH haben nun die Stadträte Müller, Neller, Rudel und Seitz gestellt. Weitere Verbesserungen zur Busanbindung des Berggebietes, insbesondere des Stadtteiles Wildensorg, stehen, so die Fraktionsspitzen Müller und Neller, weiter auf der Tagesordnung. red