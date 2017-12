Busanbindung für Studentenwohnheim

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) an der Universität Bamberg ist an die CSU-Stadtratsfraktion mit der Bitte herangetreten, eine Busanbindung für das neu errichtete Studentenwohnheim in der Coburger Straße - vor allem in den Abendstunden - herbeizuführen. Der Lösungsansatz: Die Führung der Linie 904 in den Bamberger Norden wird so modifiziert, dass eine Haltestelle für ein Anruflinientaxi am Studentenwohnheim eingerichtet wird. Einen entsprechenden Antrag an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bamberg haben die beiden Stadträte Helmut Müller und Peter Neller nun eingereicht.

Den Wunsch nach einer solchen Einbeziehung des Studentenwohnheims in das Systems der Anruflinientaxis hat die Sprecherin des RCDS an der Universität Bamberg, Laura Schifferle, in der jüngsten Sitzung des CSU-Kreisvorstandes vorgestellt. Ihre Begründung: Gerade im Winterhalbjahr wünschten sich junge weibliche Studierende eine Möglichkeit der Busanbindung. Diese könne kostengünstig für die Stadtwerke Bamberg durch eine Änderung der Linienführung für ein Anruflinientaxi für die Linie 904 herbeigeführt werden. Sowohl der CSU-Kreisvorstand als auch der zuständige CSU-Ortsverband Bamberg-Nord mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Heim unterstützten gerne den Vorschlag, heißt es in der Mitteilung der CSU.

Inzwischen habe die CSU-Stadtratsfraktion einen entsprechenden Antrag an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bamberg, Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), gestellt. red