Burschen spenden

Mitte März haben die beiden Vorstände der Kerwasburschen Buckenhofen eine Spende in Höhe von 1111 Euro im Erlanger Klinikum übergeben. Das Geld nahm Marion Müller vom Toy-Run-Verein in Empfang. Der Betrag wurde von den Gästen der letztjährigen Kerwa gespendet.

Der Toy Run Verein unterstützt die Patienten der Kinder- und Jugendklinik Erlangen und deren Familien. Durch die Erfüllung von Herzenswünschen und durch unbürokratische Hilfe will der Verein Familien, die durch die Erkrankung ihres Kindes in eine Notlage geraten sind, den Klinikaufenthalt erleichtern. red