Burk dank Fünferpack auf Rang 3

Der FC Burk hat sich dank zweier Erfolge innerhalb von drei Tagen auf Rang 3 der Frauenfußball-Kreisliga ER/PEG geschoben. Im Nachholspiel bezwangen die Gastgeber die DJK Eggolsheim klar, am Wochenende ließen sie ein knappes 2:1 gegen Hetzles folgen (Spielbericht folgt).



FC Burk -

DJK Eggolsheim 5:2

In einem Spiel, in dem alle sieben Tore im zweiten Durchgang fielen, ging der FC als verdienter Sieger vom Platz. In der ersten Halbzeit waren die Burkerinnen bemüht, es fehlte aber an der letzten Konsequenz beim Abschluss. Auch die tief stehende Abwehr der DJK vereitelte zahlreiche Angriffe. So kam es bestenfalls zu Versuchen aus der zweiten Reihe, die aber wenig Gefahr für das Gehäuse von Franziska Burkart brachten.

Die Umstellung von FC-Coach Saskia Fischer führte direkt nach Wiederanpfiff zum Erfolg. Alexandra Loukas steckte zu Natascha Späth durch, deren Schuss wurde von einer Gästespielerin ins eigene Tor gelenkt (47.). Einen sehenswerten Konter vollstreckte Larissa Grimm zum Ausgleich (51.), doch Loukas versenkte nur sieben Minuten später einen langen Einwurf von Laura Schmidt unhaltbar ins lange Eck. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Es dauerte jedoch bis zur 78. Minute, bis Julia Rose auf 3:1 erhöhte. Hoffnung für Eggolsheim gab Magdalena Dötzers Schuss aus gut 25 Metern, der zum Anschluss führte (81.). Der Gast warf nun alles nach vorne, doch Theresa Leipold stellte mit einer sehenswerten Direktabnahme auf 4:1 (90.). Rose setzte in einer fairen Partie den Schlusspunkt (93.). ns