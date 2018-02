Burgpreppacher Gemeindewald bringt der Marktgemeinde passable Gewinne ein

Passable Gewinne kann die Marktgemeinde Burgpreppach aus ihrem Wald schöpfen. Wie bereits für 2017 sieht der Jahresbetriebsplan für 2018 wieder einen respektablen Erlös vor. Forstamtmann Wolfgang Meiners vom Forstrevier Maroldsweisach, zuständig für den Gemeindewald, stellte bei der Gemeinderatssitzung die aktuellen Planungen vor.

Laut Meiners wurde zuletzt Holz bevorzugt aus den Pflegemaßnahmen entnommen, weil man alte Fichtenbestände reifen lassen wolle. Bei Neuanpflanzungen wurden in Buchenbestände Tannen gepflanzt, wie überhaupt im Blick auf die Folgen des Klimawandels Baumarten gepflanzt werden, die in den nächsten Jahrzehnten und Generationen ("Wir planen für die nächsten 180 Jahre") Nutzholz bringen sollen.

Für 2017 sei etwa 28 000 Euro Gewinn aus dem Wald im Plan vorgesehen gewesen. "Es ist etwas mehr geworden", sagte Meiners Auf Nachfrage verriet er, dass es 44 000 Euro waren.

Für 2018 können, wie der Förster berichtete, die vorgesehenen Planungen nicht ganz umgesetzt werden. Die Böden im Wald seien grundlos, Rücken sei ganz schwierig, wenn man Schäden und unverhältnismäßig hohe Kosten vermeiden will. Aufgrund der sehr ungünstigen Witterungsverhältnisse sei die Mengenentnahme eher niedriger angesetzt, um den Waldboden möglichst gering zu belasten, erläuterte Meiners. Um den Wert des Holzes zu erhöhen, sei Jungholzpflege vorgesehen. Die Waldwege würden vorausschauend in Stand gehalten.

Für 2018 sieht der Jahresbetriebsplan einen Gewinn von knapp 24 000 Euro vor. Dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Ertrag von 100 Euro je Hektar, 280 Hektar sind es.



"Grünes Klassenzimmer" genutzt

Anhand von Fotos legte Meiners die seiner Meinung nach gute Nutzung des "Grünen Klassenzimmers" im vergangenen Jahr dar. Hier zeige sich eine gute Kooperation zwischen der Marktgemeinde, etwa durch Geldzuwendungen oder Hilfe des Bauhofes, der Forstdienststelle und dem Naturpark Haßberge.

Zuvor hatte Forstamtsdirektor Jürgen Hahn die derzeitige besorgniserregende Situation in der Forstwirtschaft beschrieben. Fürs Holzmachen sei es viel zu feucht, sagte er. Man sei an das Bodenschutzgesetz gebunden. Die Holzernte wäre normalerweise bis jetzt schon durch. Verschärft werde die Situation noch durch zu erwartende Schädlinge. Durch den Klimawandel blieben, so Hahn, die Winter aus, wärmeliebende Schädlinge nähmen zu. Aktuell könne der Schwammspinner für die Eichen zum Problem werden.

Erfreulich sei aber, dass man bei den Fichten weniger Schädlingsbefall befürchten müsse, "weil im Burgpreppacher Wald wenige sind". Auch der letzte Sturm habe keine gravierenden Schäden angerichtet. Im laufenden Jahr sei wieder ein forstwirtschaftliches Vegetationsgutachten zu erstellen, in dem auch die gesetzlichen Grundlagen für die Abschussplanung für das Wild festzulegen sind.

Für den Bau der Ortsdurchfahrt Hohnhausen stellte Architekt Kai Niedergesäß eine Entwurfsplanung für die Abwasserbeseitigung und die Trinkwasserversorgung vor. Da der Landkreis die Kreisstraße HAS 49 erneuern wird, will die Gemeinde den Unterbau, sprich: was unter der Straße liegt, ebenfalls erneuern, einschließlich der im Masterplan vorgesehenen Leerrohre für weitere mögliche Leitungen.

Eine lange Diskussion entwickelte sich über die Frage, ob neben den Arbeiten in der Kreisstraße auch die entsprechenden Arbeiten in der Königsberger Straße und der Straße zum Kastanienplatz erledigt werden sollten. Auch wenn es im Augenblick Zusatzkosten sind, so sei es doch insgesamt gesehen kostengünstiger, es jetzt mitzuerledigen, war der Tenor mehrerer Redebeiträge.

Für die Königsberger Straße war bereits 2004 festgestellt worden, dass der Kanal zu schwach ist und zudem die Rohre teilweise defekt waren. Bei drei Gegenstimmen wurde die Gesamtlösung beschlossen. Die Kosten hierfür betragen 857 000 Euro. Die HAS 49 allein hätte die Hälfte gekostet.

Der Verein Gesundheit Markt Burgpreppach, dessen Vorsitzender Bürgermeister Hermann Niediek (CSU) ist, bekam 5500 Euro zur Unterstützung der infrastrukturellen Bemühungen um eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge bewilligt.

Andreas Dellert von der VG Hofheim stellte Änderungen im Förderprogramm für Investitionen zur Nutzung vorhandener leer stehender Bausubstanz vor. Das Gremium stimmte zu.



Mischgebiet soll entstehen

Zugunsten eines Bauwerbers "An der Bischwinder Straße" genehmigte der Rat eine Änderung des Bebauungsplanes. Das Grundstück liegt im Außenbereich, das Bauvorhaben gilt als nicht privilegiert.

Da eine gewerbliche Nutzung geplant ist, soll ein Mischgebiet ausgewiesen werden. Auch die Änderung des Flächennutzungsplanes von landwirtschaftlicher Nutzung hin zu einem Mischgebiet wurde bewilligt. Jetzt müssen die Stellen für öffentliche Belange ihre Stellungnahmen abgeben.

Zündstoff enthielt ein Bauplan für ein Vorhaben am Brünner Weg in Leuzendorf. Geplant ist der Bau eines Wohnhauses mit Garage und einer Halle mit 20 Metern Länge und neun Metern Breite.

In der Planbeschreibung ist die Hallengröße mit einer Nutzung für rein private Zwecke als Brennholzlager und Abstellplatz für Traktor und Geräte für die Bereitung von Brennholz begründet. Doch hieran entzündet sich der Widerstand von Bürgern bis hin zur Ankündigung von rechtlichen Schritten. Denn sie argwöhnen, dass die Halle gewerblich genutzt und der Bereich für die Nutzung eines Gewerbebetriebs ausgeweitet werden könnte.

Wie Andreas Dellert ausführte, liegt das Gelände im Außenbereich. Es sei kein privilegiertes Bauvorhaben vorgesehen, der Flächennutzungsplan sehe landwirtschaftliche Nutzung vor und Widerstand aus der Bevölkerung erhebe sich. Dies könne dazu führen, dass das Landratsamt den Bauplan ablehnen wird, vermutete Dellert, zumal im Ort noch vier freie Bauplätze zur Verfügung stünden.

Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben bei einer Gegenstimme zu, allerdings mit der Maßgabe, dass der Bauwerber die Kosten für die Erschließung selbst tragen muss.