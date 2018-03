Burgpreppacher bewähren sich im Winter

Das Saisonfinale der deutschen Rallyemeisterschaft 2017 ist noch keine vier Monate vergangen, da laufen beim Burgpreppacher Rallyeteam Just die Rennautos schon wieder warm. Während der Citroen C2 R2max von Florian Just in den Wintermonaten vollständig zerlegt und revidiert wurde, steht für Tobias Just nun auch ein baugleicher Rallye-Bolide für die Saison 2018 bereit.

Die ADAC Rallye Masters (DRM) findet - wie in den letzten Jahren - im Rahmen der deutschen Rallyemeisterschaft statt. Zwischen März und Oktober reisen die Rennteams zu den acht Läufen der höchsten Rallye-Liga Deutschlands. Dabei finden die Rallyes zum Großteil auf befestigten Strecken statt, aber auch auf Schotter und losem Untergrund werden die Rennautos bewegt.

Die Saarland-Pfalz-Rallye ist für spektakuläre Wertungsprüfungen und unbeständiges Wetter bekannt und gilt deshalb als eine der anspruchsvollsten Rennen im DRM-Kalender. Auch in diesem Jahr standen den Rallyeteams zwölf Wertungsprüfungen (WP) über rund 130 WP-Kilometer bevor, wovon fünf WP am Abend und weitere sieben tags darauf zu absolvieren waren. Dabei spielte das Wetter eine der entscheidenden Rollen, denn Temperaturen bis zu minus zehn Grad und Eisregen und Schneefall im Wechsel machten die Strecken spiegelglatt und damit unberechenbar. Viele Kurven und Streckenabschnitte waren vollständig vereist, obwohl der Veranstalter in den Tagen vor der Rallye versuchte, die Strecken eisfrei zu machen.

Startnummer 60 und 62 - das Burgpreppacher Rallyeteam Just startete im Mittelfeld des Rallyetross. "Wir hatten eine recht hohe Startnummer, wodurch wir auf eine freie Ideallinie hoffen konnten", so Tobias Just. Mit weichen Winterreifen starteten beide Citroen-Teams zur ersten Etappe bei starkem Schneefall. Auf der ersten Prüfung rutschten sowohl Florian Just als auch sein jüngerer Bruder immer wieder von der Strecke und büßten viel Zeit ein - dennoch Platz 3 für Florian Just und Platz 5 für Tobias Just nach WP1. Beide Teams kannten nun die Streckenverhältnisse und das Gripniveau und meisterten die zweite Prüfung fehlerfrei. Aufgrund der nicht mehr gewährleisteten Rettungskette bei einem Unfall musste der Veranstalter die Prüfungen 4 und 5 absagen, so dass nur noch der Stadtrundkurs zu fahren war.



Wieder Rutschpartien

Über Nacht hatte der Schneefall nachgelassen und die Strecken waren mit Schneeräumfahrzeugen frei gemacht worden. Das Rallyefeld startete nach den Platzierungen des Vortags in den zweiten Renntag. Als 32. Team starteten Florian Just und Marco Schönfelder in die insgesamt sieben Wertungsprüfungen, Tobias Just und Sabrina Türk waren das 44. Team auf der Strecke. Dieser Renntag verläuft für beide Teams besser als der Vortag, Tobias Just musste jedoch mit Zündaussetzern kämpfen und verlor so immer wieder wertvolle Zeit. Der Fehler - eine defekte Drosselklappe - wurde im Mittagsservice gefunden und behoben. Ein letzter Showdown fand auf der letzten Prüfung statt, denn das Wetter brachte noch einmal starken Schneefall und ließ die Strecken zu Rutschpartien geraten.

Am Ende der Rallye sicherten sich Florian Just und Marco Schönfelder Platz 3 in der Division 5 vor seinem Bruder Tobias Just mit Sabrina Türk auf P4. Damit liegt das Team auf Platz 9 (Florian Just) und Platz 14 (Tobias Just) in den ADAC Rallye Masters unter 48 gewerteten Teams. Das nächste Rennen findet rund um Sulingen am Wochenende 4./5. Mai statt. red