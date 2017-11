Das ist ein gebrauchter Kampfabend gewesen - und dazu noch auswärts: Mit 11:26 mussten die Ringer des TSV Burgebrach in der Oberliga Bayern bei der SpVgg Freising die Segel streichen.

Ersatzgeschwächt trat die TSV-Truppe um Trainer Michael Giehl an und hatte dann auch noch Pech in den Kämpfen. Somit steht weiterhin Platz 8 in der Tabelle zu Buche. Die Freisinger sind Dritter. Beim Auswärtskampf im Oberbayerischen kam wohl alles zusammen. Verletzungen, Krankheiten und

Pech brachten dieses Ergebnis. Der TSV verlor überraschend hoch mit 11:26. Das rumänische Duett Dragos Cimpanu und Mihai-Radu Mihut besiegte seine Gegner durch technische Überlegenheit und einen souveränen

Punktsieg. Schlussringer Dominik Winkler glänzte mit einem herrlichen Schultersieg.

Mit dieser Niederlage konnten sich die TSVler nicht ins Mittelfeld der Tabelle zurückkämpfen und bleiben bis zum Samstag auf dem achten Platz. Der nächste Gast der Giehl-Riege ist am Samstag (19.30 Uhr) in der Windeckhalle der ASV Hof. Schonungen und Au/Hallertau bleiben nach Niederlagen direkte Tabellennachbarn des TSV.

57 kg Freistil: Lucas Nein konnte die Beinangriffe von Alexander Bauer nicht abwehren und verlor durch technische Überlegenheit (Stand: 4:0).

130 kg griechisch-römisch: Da Jens Brosowski kurzfristig erkrankt war, konnte der TSV in dieser Gewichtsklasse keinen Gegner stellen (8:0).

61 kg griech.-röm.: Dragos Cimpanu brachte den TSV mit einem 16:0-Überlegenheitssieg über Christian Zacherl heran (8:4).

98 kg Freistil: Michael Giehl versuchte mit einem Achselwurf und einem Beinangriff zum Erfolg zu kommen, doch plötzlich wurde er von Mathias Fritsch überraschend mit einer Zange geschultert (12:4).

66 kg Freistil: Leon Kellner wurde in der ersten Runde von Rabi Azizi geschultert (Halbzeitstand: 16:4).

86 kg griech.-röm.: Felix Pflauger musste sich Zoltan Keri im Bodenkampf beugen (20:4).

71 kg griech.-röm.: Mihai-Radu Mihut hatte mit Philipp Un ützer einen unbequemen Gegner. Mit 14:4 nach Punkten gewann er und holte drei Punkte für sein Team (20:7).

80 kg Freistil: Pascal Marechal ließ Oliver Straub nur einen 7:0-Punktsieg zu (22:7).

75 kg Freistil: Josef Giehl entkam im Bodenkampf nicht mehr der "Schraube" oder dem "Schrubber" von Marcel Berger und wurde damit überlegen besiegt (26:7).

75 kg griech.-röm.: Schlussringer Dominik Winkler zeigte gegen Patrick Kratzer einen sehr dynamischen Kampf. Bereits nach 49 Sekunden verkürzte er den Abstand des TSV mit einem souveränen Schultersieg (Endstand: 26:11).



Gruppenoberliga

ASC Röthenbach -

TSV Burgebrach II 27:18

Zur Halbzeit führte die TSV-"Zweite" noch in der Gruppenoberliga beim ASC Röthenbach. Doch die konnten die Burgebracher nicht bis zum Schluss halten. Für den TSV II gewannen Philipp Kellner, Michael Uzelino und Markus Zürl. vs