Burgebracher Vizemeister

Die Männermannschaft des TSV Windeck Burgebrach vertrat den Turngau Südoberfranken bei den oberfränkischen Meisterschaften im Bayernpokal in Ketschendorf bei Coburg. Insgesamt kämpften 13 Teams in den einzelnen Wettkampfklassen um den Sieg.

Es gab von Anfang an ein spannendes Duell zwischen dem TV Michelau und dem TSV Burgebrach um den Titel. Nach den ersten beiden Geräten (Boden und Pauschenpferd) waren die Burgebracher noch führend. Bei den Geräten Ringe, Sprung, Barren und Reck kämpfte sich der TV Michelau hauchdünn an die Spitze. Damit wurden die Burgebracher oberfränkischer Vizemeister und erreichten somit die Teilnahme am Landesentscheid. Dieser findet am 26. November in Tirschenreuth statt. red