Burgebracher Schützen bestätigen Vorstand

Bei der Generalversammlung mit Neuwahlen haben die Mitglieder der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1875 e. V. Burgebrach ihren Vorstand bestätigt. Das Ergebnis: Erster Vorsitzender: Herbert Nitschke, Zweite Vorsitzende: Anita Seitz, Schriftführerin/Chronistin: Marianne Selig, Kassiererin: Marianne Selig, 1. Schützenmeisterin: Anita Seitz, weitere Schützenmeister: Oliver Lechner, Tobias Nitschke, Seniorenbeauftagter: Manfred Nitschke, 1. Jugendleiter: Holger Nitschke, 2. Jugendleiterin: Nicole Schiller. Zu den bisherigen Ausschussmitgliedern Jürgen Kehn, Jens Lechner, Harald Neser, Burkard Seitz, Marcus Seitz, Andreas Selig und Katja Selig wurden Philipp Meyer und Katharina Pflaum neu gewählt. Kassenprüfer bleiben Peter Bayer und Marga Keil.

Bürgermeister Johannes Maciejonczyk bedankte sich beim Vorstand für das Engagement im vergangenen Jahr. Dass die Jahrgangsmeisterschaften im Gau Oberfranken-West in Burgebrach stattfanden und zwei Kreiskönige aus Burgebrach kommen, mache nicht nur den Verein auf Kreis- und Bezirksebene bekannt, sondern auch die Gemeinde. Maciejonczyk sicherte die weitere Unterstützung der Gemeinde zu.

Erster Vorsitzender Herbert Nitschke berichtet über die vielfältigen Vereinsaktivitäten im letzten Jahr: Stärkantrinken, Kesselfleischessen, Faschingsball, Kinderfasching, Osterschießen, Ortsvereinsschießen, Falkkirchweih, Wanderung, Königsessen mit Proklamation der Weinkönigin und des Bierkönigs, Weinfahrt nach Zell am Ebersberg, Königsproklamation beim Patenverein, die eigene Königsproklamation, Weihnachtsfahrt nach Coburg, die Weihnachtsfeier mit Ehrung langjähriger Mitglieder und das Adventsfenster am Bürgerhaus. Besonders hob Nitschke hervor, dass der Kreiskönigsball 2017 im vereinseigenen Schützenhaus stattfand und er dabei den Kreiskönig und den Kreis-Vizekönig aus Burgebrach proklamieren konnte.

Der Erste Vorsitzende berichtete weiter, dass die Ausschussmitglieder beschlossen haben, die dringend notwendige Reparatur der Vereinsfahne in Auftrag zu geben. Bis Ende März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Patenschaft mit Hamonia Bamberg haben wir dann eine schöne neue Fahne", so Nitschke.

Die 1. Schützenmeisterin Anita Seitz gab einen Bericht über die Ergebnisse der Schützen, die in fünf Mannschaften an den Rundenwettkämpfen teilnehmen. Besonders erwähnenswert sei, dass der Schützenverein Burgebrach jetzt auch einen Jugendkaiser hat, da Alexander Lechner zum dritten Mal in Folge Jugendkönig wurde. Jugendleiter Holger Nitschke konnte erfreulicherweise berichten, dass die Vereinsjugend auch überregional beachtliche Erfolge erzielt, wie zum Beispiel beim Guschu-Open und beim St.-Martins-Cup. Leider musste der geplante Ausflug ins Technikmuseum Sinsheim abgesagt werden. Stattdessen organisierten Katja und Nicole eine Nachtwächterführung durch Bamberg. Vor der Weihnachtsfeier schenkten die Jugendlichen Punsch und Glühwein aus und stimmten mit Lagerfeuer und Musik auf die Feier ein.

Die Kassiererin verlas den Bericht über die Finanzen des Vereins. Alle laufenden Kosten, die Ausgaben für die Beleuchtung im Schießstand und für anfallende Reparaturen konnten ohne weitere Verschuldung bezahlt werden. Die Kassenprüferin Marga Keil bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte ohne Gegenstimme.

Herbert Nitschke lud zum Abschluss zu den nächsten Veranstaltungen ein: Osterschießen (31. März, ab 15 Uhr), Wanderung (10. Mai, ab 10 Uhr), Falkkirchweih (12. Mai, ab 16 Uhr). Die Öffnungszeiten des Schützenhauses sind: Montag (Jugendtraining 18 bis 19 Uhr), Mittwoch (Training 19.30 bis 22 Uhr) und Freitag (Training 19.30 bis 22 Uhr). red