Buntes Programm zur Krippen-Eröffnung

Christiane Reuther



Die Großkrippe am Rathausplatz in Knetzgau wird am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr feierlich eröffnet. Zum Rahmenprogramm tragen die Kindergarten- und Schulkinder, der Gesangverein "Frohsinn" und der Musikverein Knetzgau bei. Ab 16 Uhr gibt es Bratwürste und Glühwein. Außerdem bieten die Krippenfreunde einen "Krippenwein" sowie Weihnachtskarten mit dem Motiv der Großkrippe an. Diese Karten können ab sofort auch in Knetzgau bei SAM, Haushaltswaren Schmitt, Fuchs Apotheke und bei Margot Märkl, Hauptstraße 111, erworben werden. Für den Aufbau der Großkrippe treffen sich die Helfer am Samstag, 18. November, um 13 Uhr an der Krippenhalle. Im Anschluss ist eine Brotzeit geplant.

Die Krippenfreunde weisen ferner auf die "Krippenausstellung" am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 18 Uhr hin. Sie ist im Hause der Familien Märkl/Sturm in der Hauptstraße 111 in Knetzgau zu sehen.

Am Samstag, 16. Dezember, treffen sich die Krippenfreunde und Gäste zu einer Krippenwanderung um 14 Uhr an der Großkrippe in Knetzgau. Zur Krippenszene der Heiligen Nacht mit "Anbetung der Hirten" laden die Krippenfreunde am 24. Dezember um 16.30 Uhr ein.