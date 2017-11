Buntes Programm beim Lichterfest

Ein buntes Nachmittagsprogramm bietet das Team der Katholisch-Öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba am Sonntag, 19. November, von 15 bis 18 Uhr an. Eine Ausstellung zum Bestellen von Medien in Zusammenarbeit mit dem Bunten Buchladen Hammelburg und eine Auswahl selbst genähter Hingucker von Bettina Schipper geben Ideen für Weihnachtseinkäufe. Ab 15 Uhr können sich Kinder ab vier Jahren auf "Spaß und Spannung bei Geschichten" freuen, diesmal mit dem Bilderbuch "Trau dich, Koalabär". Anschließend wird gebastelt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Während der Veranstaltung können Bücher ausgeliehen werden, am Vormittag ist die Bücherei zu. sek