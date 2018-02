Buntes Fest und tolles Treiben

Der Höhepunkt naht: Am Sonntag, 4. Februar, schlängelt sich der traditionelle Wildenheider Gaudiwurm, übrigens der einzige Kinderfaschingsumzug der Region, mit seinen fröhlichen Fußtruppen und Musikkapellen durch die Straßen von Wildenheid. Pünktlich um 13.13 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Um 12.30 Uhr treffen sich alle an der Grundschule von Wildenheid. Dort erhalten die Kinder einen Bratwurst-Gutschein, den sie nach dem Umzug am Waldfriedensee einlösen können. Außerdem ist der Gaudiwurm seit letztem Jahr richtig sportlich geworden, es wird gelaufen. Er hat abgespeckt und sich eine verkürzte Wegstrecke ausgesucht. Es soll gemütlich zugehen, damit die kleinen Narren und Jecken dann viel mehr Zeit zum Feiern in ihrer Faschingshochburg "Waldfriedensee" haben. Am Phoenix-Seniorendomizil wird der Zug wie in all den Jahren mit närrischen Grüßen vorbeischauen. Darauf warten die Senioren schließlich jedes Jahr. mvn