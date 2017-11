Bunter Kreis hilft Familien kranker Kinder

Kaum war der kleine Felix geboren, musste er um sein Leben kämpfen. Er kam viel zu früh und mit nur 1220 Gramm auf die Welt. Zehn Wochen lang lag das Baby auf der Frühchen-Intensivstation. Für die Eltern war das eine Tortur, die oft an die Grenze der psychischen Belastbarkeit ging. Es war aber auch eine Zeit, in der sie viel Hilfe erfuhren, mit der nicht unbedingt zu rechnen war. Nämlich vom Bunten Kreis Bamberg.

Dies berichtete Felix'Mutter Carina Ahmend bei der offiziellen Vorstellung des Sozialmedizinischen Nachsorge-Angebotes Bunter Kreis Bamberg. Die Familie Ahmend steht exemplarisch für das, wofür sich der Bunte Kreis erfolgreich engagiert. Das Nachsorge-Projekt kümmert sich in Bamberg seit dem 1. Mai nicht nur um Familien mit Frühchen, sondern auch um chronisch herz-, krebs- und andere schwerstkranke Kinder und Jugendliche. Vor allem dann, wenn die Kinder aus der Klinik entlassen werden und nach Hause kommen, begleitet das Nachsorge-Team die Betroffenen weiter.

"Wir wollen es den Familien in schwierigen Situationen leichter machen", so Barbara Koch, Gesamtkoordinatorin des Projektes. Dabei hat das Team des Bunten Kreises nicht nur die Nachsorge der jungen Patienten im Blick, sondern auch die Nöte der Eltern und Geschwister. So bietet es etwa auch psychologische Unterstützung.

Zum Team unter der Leitung von Dr. Andreas Reisig zählen sechs Kinderkrankenschwestern, eine Psychologin und eine Sozialpädagogin. "Unsere Hauptaufgabe ist die Vernetzung", beschrieb Martina Oppel, Koordinatorin und Case Managerin das Leistungsspektrum. Dazu zählen die Vernetzung mit Pflegediensten, Therapeuten, Selbsthilfegruppen und sonstigen Hilfsangeboten ebenso wie die Koordination von notwendigen Terminen oder die Kontaktaufnahme mit Behörden, wenn es um die Klärung sozialrechtlicher Fragen geht. Zudem bietet das Team Begleitung, beispielsweise zu Arztbesuchen sowie Rat für die pflegerische Versorgung zu Hause.

"Einen gesetzlichen Anspruch auf sozialmedizinische Nachsorge haben chronisch kranke oder schwerkranke Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr. In besonders schweren Fällen gilt dieser Anspruch auch bis zum 18. Lebensjahr", erklärte Vorstand Johannes Goth in seinem Grußwort. "Und obwohl der Bedarf für Nachsorge so groß ist, werden die Kosten dieser Leistungen durch die Krankenkassen nicht komplett abgedeckt. Wir haben uns trotzdem für den wichtigen Schritt entschieden, unsere Nachsorge zu erweitern. Die Sozialstiftung bestreitet die Kosten gemeinsam mit den Krankenkassen." Zudem sei das Projekt auf Spenden angewiesen. So war man der Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises der Kinderklinik, Ines Hofferberth, und dem Leo Club Bamberg dankbar, der sich für soziale Projekte in der Region engagiert und 1000 Euro überbrachte. red