Bunter Abend für Eltmanns Bürger

Zum bunten Abend laden der Obst- und Gartenbauverein (OGV) und die Stadt Eltmann am Samstag, 14. April, in die Stadthalle Eltmann ein. Dieser Abend soll ein Dankeschön sein an alle Bürger Eltmanns, die sich während des Jahres für das Ortsbild engagieren, ob mit Blumenschmuck am eigenen Haus oder durch die Sorge um eine benachbarte Grünanlage.

Im vierten Jahr ersetzt dieser bunte Abend die früher übliche Blumenschmuckprämierung. Um 19.30 Uhr beginnt das Programm, das musikalisch von den "Albertos" umrahmt wird.



Showprogramm

Für das Showprogramm konnten in diesem Jahr die Einradfahrer vom TV Hofheim und das Variete-Paar Rodolfo und Terisa Reyes gewonnen werden. Rodolfo Reyes ist amtierender Weltmeister als Balancekünstler, seine Frau begeistert mit Körperakrobatik und verzaubert mit einer Show aus Tanz und Licht im "Fantasy Globe". Den Abschluss des Abends bildet eine Blumentombola, denn auch vom bunten Abend soll niemand ohne blühenden Gruß nach Hause gehen. Bürgermeister Michael Ziegler und OGV-Vorsitzender Manfred Krönert freuen sich auf zahlreichen Besuch bei freiem Eintritt. sw