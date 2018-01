"Wenn die bunten Blätter treiben" - dies ist das Motto eines Nachmittages mit Geschichten und Gedichten zur Herbstzeit. Dazu lädt die Volkshochschule Zeil für den Sonntag, 8. Oktober, um 16 Uhr in die Kreuzkapelle am Zeiler Kreuzfriedhof ein.



Über die Farbenpracht

Herbst ist die bunte Jahreszeit und ebenso bunt sind die Geschichten und Gedichte, die der Schauspieler Peter Hub für diesen Nachmittag ausgewählt hat. Seit Jahrhunderten besingen Dichter einmal die Farbenpracht und die letzten wärmenden Sonnenstrahlen, ein anderes Mal das Regenwetter und die Melancholie des Herbstes. Und so sind auch die vorgetragenen Texte mal heiter, mal ernst.



Eindrucksvoll

Der Schauspieler aus Schweinfurt schlüpfe in die Texte hinein und erwecke sie zu prallem Leben, zitiert die Volkshochschule aus einer Besprechung der Hub-Auftritte. Und weiter: Mit Mimik und Gestik setze er das Gesagte eindrucksvoll in Szene und ziehe seine Zuhörer und Zuschauer in den Bann.

Die musikalische Gestaltung übernimmt eine Veeh-Harfen-Gruppe unter der Leitung von Angelika Eirich. Mit passenden Melodien soll der zarte Klang dieser Instrumente eine besondere Stimmung zaubern.

Die Karten gibt es im Vorverkauf im Blumenladen "Pusteblume" am Marktplatz Zeil. red