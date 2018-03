Bunt und durchgeknallt

Unter Hobbygärtnern stellt man sich eigentlich gemütliche Menschen vor, die ihre Freizeit gerne im Garten verbringen, dort pflanzen und Unkraut jäten. Ganz anders ist das bei der Band "Hobbygärtner".

Die vier Jungs aus Aisch und Zeckern haben sich vor zehn Jahren zusammengetan, um gemeinsam Musik zu machen, aber vor allem auch, um Spaß zu haben. Denn ihr Konzept besteht neben guter Musik vor allem auch aus einer außergewöhnlichen Bühnenshow. "Uns geht es in erster Linie um den Spaß", erklärt Christian Brehm alias Bebo.

So stehen auf der Bühne nicht etwa normale Mikrofonständer, sondern Spaten, die die Mikrofone halten. Und auch die Outfits von Bebo, Michi, Maddin und Rico sind nicht alltäglich. Zwar würde ihr Musikstil Punkrock eher zerfetzte Jeans und Lederjacke vermuten lassen, doch die Hobbygärtner tragen vielmehr Latzhose und Strohhut auf der Bühne. Die Show steht eben für die jungen Musiker im Vordergrund. Mit zahlreichen Lichteffekten verleihen sie dieser dann noch weitere Individualität.

Nach ihrem Debütalbum "Turbosaat" erscheint nun am morgigen Freitag ihre zweite Platte "Apokalypse to go". Musikalisch gereifter soll das neue Album sein, versichert Brehm. In einem professionellen Studio in Bamberg haben die Musiker fünf Tage lang ihre Songs aufgenommen. Trotzdem bleibt der deutsche Punkrock mit den lustigen Texten natürlich erhalten. Mit Liedern wie "Mädchen küssen", "Punk bleibt Punk" oder "(K)ein Liebeslied" versucht die Band, ihre Fans zu überzeugen. Extra dafür treten sie zusammen mit den Gruppen "ASSLN" und "Awesome Grey" am Freitag im E-Werk in Erlangen auf. "Das E-Werk ist in der Region das größte Eventzentrum", erklärt Brehm freudig im Hinblick auf den Auftritt. Schon in der Jugend seien die Vier dort gewesen, weshalb man eine innere Verbundenheit zu der Location habe.



Auftritte bis nach Thüringen

Die "Hobbygärtner" feiern im E-Werk nicht nur ihr Album-Release, sondern auch ihr zehnjähriges Jubiläum. Schon seit 2008 bespielen sie die Bühnen im Landkreis und darüber hinaus. Ob auf der Sandkerwa, in Kronach oder Thüringen, mit ihrer ausgefallenen Bühnenshow übertragen sie den Spaß von der Bühne auf das Publikum. Einer ihrer bisher schönsten Auftritte war laut Brehm der in der Höchstadter Kulturfabrik 2012, als sich die Bandmitglieder als Weihnachtsmänner verkleideten.

Tickets für das Konzert am Freitag gibt es ausschließlich an der Abendkasse für sechs Euro. Die neue CD kann direkt im E-Werk erworben werden. Doch auch auf zahlreichen Social Media-Kanälen sind die "Hobbygärtner" zu finden. Als Vorgeschmack kann das erste Album "Turbosaat" schon jetzt auf dem Musikstreaming-Portal Spotify angehört werden.