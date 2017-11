Bundeswehr übt im Kreis

Einheiten der Bundeswehr üben am Dienstag, 21. November, auf der Linie Hammelburg - Schweinfurt - Volkach, wobei im Landkreis Haßberge die Gemarkungsgrenzen der vier Gemeinden Riedbach, Gädheim, Theres und Wonfurt berührt werden können. Die Übungstruppe ist mit Radfahrzeugen unterwegs, teilte das Landratsamt Haßberge in Haßfurt mit.

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Bei den Übungen liegengebliebene militärische Sprengmittel (Munition und dergleichen) dürfen nicht aufgesammelt oder anderweitig verwertet werden. Zuständig für die Entgegennahme der Schäden, die durch die Bundeswehr verursacht worden sind, ist das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Veitshöchheim, Telefon 0931/97072600. red