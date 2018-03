Bundestagung der Ökologischen Plattform

Die Ökologische Plattform (ÖPF) bei der Linken führt ihr Bundestreffen in der Forchheimer Jugendherberge Don Bosco von Samstag, 24., bis Sonntag, 25. März, durch. Am Samstag um 14 Uhr informiert Uwe Gratzky vom Freundeskreis Nationalpark Steigerwald die Teilnehmer über die Anstrengungen, den größten Laubwald der Region als Nationalpark in Bayern anerkennen zu lassen. Interessierte Bürger sind zu dieser Veranstaltung in die Don-Bosco-Straße 4 eingeladen. red