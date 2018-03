Bundesstraße 22 gesperrt

Die Stadt Hollfeld erschließt zurzeit das Gewerbegebiet Hollfeld-Nord. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgen die Neuverlegung eines Regenwasserkanals und der Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Bundesstraße B 22 in Hollfeld. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 3. April.

Für die Baumaßnahme muss die Bundesstraße ab dem ehemaligen Autohaus Gießner bis zur Einmündung des Sägewerks Buckreus voraussichtlich bis September 2018 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet über die Staatsstraße St 2191 nach Eichenhüll weiter über die Kreisstraße BA 11 nach Treunitz. Für den Ortsteil Weiher wird der Verkehr über die Staatsstraße St 2281 Richtung Drosendorf und der Gemeindeverbindungsweg Richtung Weiher umgeleitet.

Der Anliegerverkehr ist zugelassen bis zur Baustelle. Die Zufahrt nach Weiher ist vo-raussichtlich bis Mitte Mai 2018 über den Weiherer Weg noch möglich. Die Einkaufs-märkte Rewe und Norma sind über die Kulmbacher Straße und Weiherer Weg wäh-rend der gesamten Bauzeit uneingeschränkt erreichbar. red