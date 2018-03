Bundespolizei öffnet John-F.-Kennedy Sporthalle für Bamberger Vereine

Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg geht in seine nächste Erweiterungsphase: Gestern sind zusätzlich 471 Auszubildende für den Polizeivollzugsdienst in Bamberg angetreten.

Nahezu zeitgleich wird die Bundespolizei weitere Unterkunftsgebäude, Lehrsäle und Sportstätten in Betrieb nehmen. Dazu zählt auch die ehemalige John-F.-Kennedy Sporthalle, deren Bauzeitende sich mehrfach verzögert hatte. Sie wurde mit einem Investitionsaufwand von 270 000 Euro für die Inbetriebnahme hergerichtet. Weitere 50 000 Euro flossen in die Beschaffung und den Einbau von Sportgeräten.

Abgesehen von der Begeisterung darüber, dass hierdurch vorhandene Engpässe bei der Bundespolizei ein Ende haben, freut sich der Leiter des Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrums Bamberg, Polizeidirektor Thomas Lehmann, dass er nun die gegenüber der Stadt im September 2016 zugesagte Mitnutzung durch Bamberger Vereine realisieren kann. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In einem persönlichen Gespräch überbrachte Lehmann dem dem Zweiten Bürgermeister der Stadt, Christian Lange (CSU), die guten Nachrichten. "Ich bin der Bundespolizei - und insbesondere dem Leiter des Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrums, Polizeidirektor Thomas Lehmann - dankbar. Dafür, dass diese für den Basketball und den gesamten Sport bedeutsame Halle künftig auch für die Bamberger Sportvereine zur Verfügung stehen soll. Wir werden nun die Einzelheiten auf Arbeitsebene besprechen und dann über das Sportamt der Stadt auf die Vereine zugehen", sagte Lange nach dem Gespräch.

Die Mitnutzung kann aus Sicht der Bundespolizei bereits ab dem 1. März erfolgen. Mögliche Nutzungszeiten liegen vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden. Die Koordination der Nutzungszeiten erfolgt ausschließlich durch die Stadt Bamberg. red