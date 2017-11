Bund Naturschutz geht in die Luft

Bei der Umgestaltung des Weisendorfer Schlossparks sind viele Bruthöhlen in alten Bäumen verloren gegangen. Die Ortsgruppe Seebachgrund im Bund Naturschutz (BN) will deshalb mit künstlichen Nisthilfen einen kleinen Ausgleich für diesen Verlust schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die erste, 15 Kilogramm schwere Nisthöhle für den Waldkauz wurde dieser Tage aufgehängt. Die Naturschützer freuten sich über die Unterstützung durch die Gemeinde Weisendorf. Mit Hilfe des Bauhofs und dessen Hubsteigers ging es hinauf auf gut fünf Meter Höhe, damit der Waldkauz sich wohlfühlt. Vier Alu-Nägel halten die zwei Haken für den Kasten aus beständigem Holzbeton.

Besonders gefreut haben sich die Naturschützer auch über die Finanzierung der Nisthöhle. Zwei Gemeinderatsmitglieder der Bürgerlichen Wählergemeinschaft haben Sitzungsgeld gespendet und den Betrag ein wenig aufgestockt, damit es für den Waldkauzkasten reicht. Ergänzt wird die Maßnahme im Schlosspark mit Nisthöhlen für den Star und den Baumläufer.

Damit sind die Aktivitäten der Ortsgruppe für dieses Jahr aber noch nicht beendet. Am Samstag, 18. November, startet um 9.30 Uhr hinter dem Gewerbepark Heßdorf eine Pflanzaktion. Mit Unterstützung des Landschaftspflegeverbandes und finanziert von der Gemeinde Heßdorf werden etwa 100 Sträucher und vier Obstbäume zur weiteren Begrünung des Gewerbeparks gesetzt. Tatkräftige Helfer werden noch gesucht.

Im Dezember ist geplant, in der FFH-Fläche nördlich von Sauerheim einen weiteren Waldkauzkasten anzubringen. Außerdem will die Ortsgruppe das Biotop am selbst bewirtschafteten Weiher weiter aufwerten, indem eine Weide soweit gekürzt wird, dass sie als Ansitz für den Waldkauz geeignet ist. red