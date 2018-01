Büttenabend-Plakate abgenommen

Ob es ein renitenter Faschingsgegner war, bleibt offen. Jedenfalls entwendete ein Unbekannter alle Werbeplakate für die Büttenabende in Riedenberg. Wie die Polizei berichtet, wurden am 7. Januar vom Musikverein Riedenberg im gesamten Altlandkreis Veranstaltungsplakate an den Werbetafeln in den Ortschaften angebracht. Die Plakate sollten für die Büttenabende werben. Am Sonntag stellte der Vereinsvorsitzende fest, dass alle Plakate abgenommen und entwendet wurden. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol