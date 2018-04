Bürogeflüster mit Hans Gerzlich

Mit seinem brandneuen Live-Programm "Und wie war dein Tag, Schatz?" gastiert der Kabarettist Hans Gerzlich am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr, im Theater Fifty-Fifty in Erlangen, Südliche Stadtmauerstraße 1.

Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber im Sarg, statt die Totenrede halten zu müssen? Tragen Sie im Meeting eher locker-flockig vor oder bringt Sie die erste Rückfrage schon mehr ins Schleudern als Schneeglätte auf der Sauerlandlinie einen kasachischen Lkw mit abgefahrenen Sommerreifen? Hans Gerzlich nimmt die Zuhörer nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht sie mit seinen Karrierezielen vertraut. Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende.



Empfohlen: rotzfreches Auftreten

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Diplomökonom klärt auf, warum man in Bewerbungsgesprächen auf jeden Fall rotzfrech auftreten sollte, wieso man Stellenanzeigen wie Reiseprospekte lesen muss und weshalb iPhone-Nutzer mehr Sex haben.

Viel Spaß versprechen die Veranstalter all jenen Zuhörern, die im Büro arbeiten, mal im Büro gearbeitet haben oder jemanden kennen, der im Büro arbeitet oder mal im Büro gearbeitet hat.

Karten für den Abend mit Hans Gerzlich können unter der Telefonnummer 09131/24855 reserviert werden. red