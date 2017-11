Bürgerversammlungen in Langensendelbach

Die Bürgerversammlungen der Gemeinde Langensendelbach finden am Donnerstag, 16. November, in der Dorfstube (Dorfbrunnenstraße 1) in Bräuningshof und am Donnerstag, 23. November, im Gasthaus "Alter Peter" in der Honingser Straße 9 in Langensendelbach statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Bevölkerung ist eingeladen. red