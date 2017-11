Bürgerversammlungen in Aufseß

Die Gemeinde Aufseß führt Bürgerversammlungen durch. Termine sind für Neuhaus, Sachsendorf und Hundshof am Donnerstag, 16. November, im Brauereigasthof Stadter, Hauptstraße 26, in Sachsendorf; für Hochstahl, Zochenreuth, Dörnhof und Kobelsberg am Donnerstag, 30. November, im Gasthaus Pfla um in Zochenreuth; für Aufseß, Oberaufseß und Heckenhof am Donnerstag, 14. Dezember, im Gasthof Stern in Aufseß. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. red