Bürgerversammlungen der Gemeinde Litzendorf

Die Gemeinde Litzendorf weist auf folgende Bürgerversammlungen im November hin. Am Montag, 27. November, in der Bücherei Litzendorf für Litzendorf und Naisa: Dabei geht es um Baumaßnahmen in Litzendorf und um die Abrechnung der Ortsstraßen und Gehwege. In der Melkendorfer Schule findet die Versammlung am Mittwoch, 29. November, statt. Thema ist das Entwicklungskonzept Otterbachstraße und das Anwesen ehemalige Brauerei Winkler. In Schammelsdorf ist die Versammlung am Donnnerstag, 30. November, im Aloisiusheim. Hier steht der Ausbau der Kreisstraße BA 54/Pödeldorfer Straße im Mittelpunkt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr. red