Bürgerversammlungen der Gemeinde Ebelsbach

Die Gemeinde Ebelsbach teilt mit, dass im April im Gemeindegebiet folgende Bürgerversammlungen stattfinden: Am Montag, 9. April, in der Alten Schule in Rudendorf, am Dienstag, 10. April, im Dorfgemeinschaftshaus in Schönbrunn, am Montag, 16. April, in der Alten Schule in Schönbach, am Dienstag, 17. April, im Dorfzentrum in Steinbach und am Montag, 23. April, im Bürgersaal in Ebelsbach. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. red