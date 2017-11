Bürgerversammlung in Steinbach

Die Gemeinde lädt am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr, alle Gemeindebürger zur Bürgerversammlung in die Rennsteighalle ein. Nach dem Bericht des Bürgermeisters Thomas Löffler folgt eine Aussprache. Für die Bürger aus Buchbach, Kehlbach, Hirschfeld und Windheim verkehren vor und nach der Bürgerversammlung Busse nach Steinbach a.Wald und zurück. Die Benutzung der Busse ist kostenlos. Der Busverkehr beginnt um 17.45 Uhr von folgenden Haltestellen aus: Hirschfeld - Marienstraße am unteren Teich; Windheim - Hauptstraße gegenüber Metzgerei Völk; Buchbach - Kehlbacher Straße gegenüber Tankstelle Fröba; Kehlbach - Bushaltestelle am Feuerwehrhaus. Bereits ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit, das Freizeit- und Tourismuszentrum zu besichtigen. red