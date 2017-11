Die gemeinsame Bürgerversammlung für alle Ortsteile findet am Donnerstag, 16. November, ab 19.30 Uhr in der Aula der Siegfried-Möslein-Schule statt. Nach einem allgemeinen Überblick über das Gemeindegeschehen wird in diesem Jahr schwerpunktmäßig das Thema Strabs behandelt. Der Elternbeirat der Schule wird für einen kleinen Imbiss sorgen. Alle Bürger der Gemeinde sind zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Einzelne Bürgerversammlungen in den Ortsteilen finden im nächsten Jahr ab Februar statt. red