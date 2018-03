Bürgermeister und Pfarrer loben KAB

Die Mitglieder der KAB Gundelsheim-Memmelsdorf-Merkendorf trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Erster Vorsitzender Rudi Endres gab den Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Jahr. Dazu gehörten der Emmausgang, die gemeinsame Maiandacht mit der KAB Lichteneiche und der Rosenkranz im Oktober. Die Organisation der Tombola beim Pfarrfest, dessen Gewinn man dem Pfarrgemeinderat zur Verfügung stellte, lag wieder in den Händen der KAB. Regen Zuspruch fanden zwei Vorträge: Edgar Hagel referierte über die "Drei Geheimnisse von Fatima". Eine weitere Veranstaltung informierte zum Thema "Gesund leben und essen nach Hildegard von Bingen".

Agnes Pflaum vom Seniorenclub-Team berichtete über eine ausgesprochen rege Beteiligung der Senioren an den monatlichen Treffen. Höhepunkte des Jahres waren die Fahrt mit Bürgermeister Jonas Merzbacher zum Seniorennachmittag nach Oberhaid und das Grillfest im Sommer. Auch Informationen über die Gesundheit kamen nicht zu kurz: Ein Vortrag berichtete über die Sturzprophylaxe und endete mit Tanzübungen im Sitzen. Ein Referat von Luise Müller zeigte die Bedeutung und die Möglichkeiten von Gedächtnisschulung auf.

Bürgermeister Jonas Merzbacher dankte der KAB für ihre hervorragende Arbeit, mit der sie vor allem in der Seniorenarbeit einen unschätzbaren Dienst leiste. Zudem seien die Mitglieder der KAB auch immer zur Hilfe bei Veranstaltungen anderer Vereine oder der Gemeinde bereit. Pfarrer und Präses Alexander Berberich lobte die Anwesenden schließlich für ihre hervorragende Leistung und für ihre Treue zum Verband. Danach informierte er über den Kauf einer neuen Orgel für die Pfarrkirche, der vor kurzem unterzeichnet wurde.

Vier Mitglieder wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft zum Verband geehrt: Ewald und Katharina Dütsch, Irmgard Dütsch sowie Franz Lang.

Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken beim Eintopfessen und Martinszug in Höhe von 900 Euro wurde gespendet: 300 Euro erhielt Bürgermeister Jonas Merzbacher für die Bürgerstiftung; 300 Euro bekam Pfarrer Berberich für die neue Orgel; die restlichen 300 Euro nahmen Ingrid Mittelmeyer und Stefan Baricak aus Erlangen für das Madagaskar-Projekt der KAB entgegen. Maria Köppl