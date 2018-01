Bürgermeister und Landrat machen Druck für den Ausbau

Mehrere Klagen gegen den geplanten Ausbau der Staatsstraße 2205 vom Kaeserkreisel bis vor Neida sind abgewiesen. Die Arbeiten könnten also beginnen. Doch vorerst zeichnet sich kein Baubeginn ab. Nun wenden sich die Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD, Bad Rodach), Bernd Höfer (CSU, Meeder) und Landrat Michael Busch (SPD) mit einem Schreiben an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und betonen die Dringlichkeit des Straßenprojekts.

Als Anlage legt Tobias Ehrlicher Briefe der Unternehmen Medical Park, Valeo, Hofmann und Therme Natur bei, die verdeutlichen sollen, welche Bedeutung die Straße auch für die lokale Wirtschaft hat. Das geplante Ausbaustück würde die Staatsstraße 2205 direkt an die Coburger Stadtautobahn und damit an die Autobahn 73 anbinden. Fahrzeiten vor allem für Reisende, die aus Richtung Süden oder dem östlichen Landkreis kommen, würden erheblich verkürzt. Das hätte Bedeutung für Berufspendler zu den Unternehmen in Meeder und Bad Rodach, aber ebenso für Besucher der Therme oder Patienten des Medical Park.

Die drei Kommunalpolitiker, so Tobias Ehrlicher in dem Schreiben an den Minister, hatten sich vor wenigen Tagen als Teil einer Besucherdelegation beim Staatlichen Bauamt Bamberg über den Sachstand zum Ausbau der Staatsstraße informieren lassen.



Alles unternehmen

Tobias Ehrlicher schreibt nun, er möchte im Interesse des nordwestlichen Landkreises noch einmal an Herrmann appellieren, alles zu unternehmen, um die Fertigstellung dieser Straße zu beschleunigen.

Wörtlich heißt es in dem Brief: "Wir drei Kommunalpolitiker haben den Vertretern des Staatlichen Bauamtes gegenüber die volle Unterstützung zugesichert und bitten Sie, die entsprechenden Finanzmittel und auch die notwendigen Personalkapazitäten für dieses - gerade für Bad Rodach - enorm wichtige Projekt freizugeben."

Ehrlicher weist darauf hin, dass die Unternehmen, die das Schreiben der Kommunalpolitiker unterstützen, rund 4000 Arbeitsplätze allein in Bad Rodach stellen. Das, meint Ehrlicher, belege die enorme Bedeutung der Straße für seine Stadt. Er bittet daher den Minister, "sich dafür einzusetzen, dass eine Verkehrsfreigabe dieses Straßenstücks vor dem Jahr 2024 erfolgen kann." Entsprechend müsste der Baubeginn erfolgen. red