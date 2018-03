Bürgermeister Jürgen Kohmann flog der Diskus um die Ohren

Nur knapp verfehlte der Diskus den Kopf des Bürgermeisters in der Ratsstube in Bad Staffelstein. Glücklicherweise war das Wurfgeschoss, das ein Knirps aus dem katholischen Kindergarten St. Anna am Montag auf Jürgen Kohmann "abfeuerte", aus Schaumstoff.

Die Verkehrswacht Bad Staffelstein übergab knallgelbe Move-it-Boxen an die Vertreterinnen der fünf städtischen Kindergärten. Den Inhalt, einfache Spielgeräte, die die Beweglichkeit der Kinder fördern sollen, probierten die Beschenkten gleich aus. Bälle, Würfel und Sandsäckchen flogen den Erzieherinnen, dem Bürgermeister, Verkehrswachtmitgliedern und Polizeioberkommissar Ronny Beck um die Ohren. Der stellvertretende Leiter der Polizeistation Bad Staffelstein unterstrich die Bedeutung der Motorik bei Kindern, die aber auch für alle Teilnehmer am Straßenverkehr wichtig sei. Bewegungserziehung für das sichere Verkehrsverhalten sei wichtig, erläuterte Walter Mackert, Vorsitzender der Bad Staffelsteiner Verkehrswacht: "Die Grundlage der Verkehrserziehung ist eine umfassende psychomotorische Erziehung, die das Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Anpassungs- und Reaktionsvermögen fördert." Spiel und Bewegung erhöhten die Sicherheit im Straßenverkehr und beugten Unfällen vor. Die regelmäßigen Verkehrssicherheitstage in Bad Staffelstein seien mit Sicherheit auch der Grund dafür, dass seit 25 Jahren kein nennenswerter Schulwegunfall passiert sei.



Aus Bußgeldern finanziert

Die Move-it-Boxen seien mit Bußgeldern, die die Staatsanwaltschaft Coburg zur Verfügung stellte, mitfinanziert worden. Die Boxen nahmen entgegen: Stephanie Münch und Margarete Stich vom Kindergarten St. Anna in Bad Staffelstein, Silvia Herzig vom Maintal-Kindergarten Schönbrunn, Marion Morgenroth vom Kinderhaus Uetzing, Kerstin Auer vom Haus des Kindes in Unnersdorf und Beate Wagner vom evangelische Kindergarten in Bad Staffelstein.

Sie bedankte sich im Namen aller Erzieherinnen für die Move-it-Boxen. Bei der Übergabe nahmen teil: der Schatzmeister der Verkehrswacht Ottmar Kerner, die Mitglieder und Jugendbeauftragten Holger Reinlein und Günther Kestel.