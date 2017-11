Bürgermeister an der Kasse

Ein Jahr "Aldi in Gößweinstein" - das musste gefeiert werden. So gab es am vergangenen Samstag nicht nur 30 Prozent Rabatt für alle Kunden auf Obst und Gemüse, sondern auch eine Spendenaktion für einen neuen Jugendraum in dem die Jugend des SV Gößweinstein auch feiern kann.

Dazu schlüpfte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann für eine Stunde in die Rolle eines Supermarktkassiers an der Kasse. Die Resonanz der Gößweinsteiner war geradezu überwältigend. An der Kasse, an der Zimmermann die Kunden bediente, bildete sich zeitweise eine Schlange, die bis ans Ende des Kühlregals reichte.



40 Kunden abkassiert

Denn der Clou an dieser Aktion war, dass der gesamte Umsatz, den Zimmermann in dieser Stunde einnahm, der Jugend des größten Sportvereins der Marktgemeinde zugutekommt. In rekordverdächtiger Zeit fertigte der Bürgermeister in dieser Stunde 40 Kunden mit vollgepackten Einkaufswägen ab und nahm 2395,56 Euro - diese Summe konnte Aldi-Regionalleiter Johannes Moosmeier zusammen mit Filialleiterin Iris Schüpferling an Sportvereinschef Gerhard Steinhäußer übergeben.



"Sehr gute Sache"

Im Durchschnitt brauchte Zimmeman eineinhalb Minuten, um einen Kunden zu bedienen. "Es war schön, angenehm und sehr herzlich mit den Kunden, aber auch anstrengend", freute sich Zimmermann zusammen mit Steinhäußer über diese beachtliche Einnahme für die Sportvereinsjugend.

Wie Steinhäußer betonte, habe er höchstens mit 700 Euro gerechnet. Einige Kunden, die in dieser einen Stunde nicht mehr drankamen, versprachen außerdem den Gegenwert ihres Einkaufs zusätzlich dem Sportverein zu spenden. "Die Jugendarbeit des SV Gößweinstein unterstützen zu können, ist eine sehr gute Sache", so ein glücklicher Moosmeier.

Thomas Weichert